Whindersson Nunes fala sobre a luta contra as drogas e cita Luísa Sonza: “Não foi ela a culpada”

Apesar de alguns fãs do humorista terem acusado a gaúcha por uma série de problemas psicológicos de Whindersson após o fim do namoro, o comediante afirmou que a cantora não teve culpa no seu envolvimento com as drogas, pois ele já utilizava substâncias ilícitas antes de conhecê-la. A revelação foi feita no último capítulo do livro, intitulado Fim de Conversa.