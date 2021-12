Youtuber encontra carro com corpos de adolescentes desaparecidos há 21 anos

O youtuber Jeremy Sides desvendou um mistério de 21 anos no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Ele compartilhou recentemente um vídeo em seu canal Exploring with Nug, revelando o momento em que acha o carro e os corpos dos adolescentes Erin Foster e Jeremy Bechtel, desaparecidos desde 2000.

O casal foi visto, pela última vez, na noite de 3 de abril de 2000, em um passeio no carro de Erin, um Pontiac Grand Am. Após anos de investigações inconclusivas em torno do desaparecimento, o caso já havia, inclusive, sido dado por encerrado pela polícia de Sparta, cidade do Tennessee.

Sides deu início às investigações dele em Sparta em novembro em seu canal. Ele se baseou em relatos de moradores da cidade para mapear a área do rio em que o carro poderia estar. As suspeitas da população eram de que o casal realmente tinha caído na água. Com essas investigações, deu início ao primeiro vídeo:

O novo vídeo mostra os trabalhos de investigação, com câmeras subaquáticas. Sides achou o veículo no qual estavam os restos mortais de Erin e Jeremy. Ele relata o instante em que ele confirma se tratar do veículo, expondo a placa do carro. Mostrou também o instante remoção do carro pelas autoridades locais.

Após retirada do veículo, comentou: “Estou sem palavras, estou muito feliz de tê-los encontrado. Estou apenas muito triste que eles tenham acabado assim”.

A polícia ainda vai realizar exames de DNA para confirmar a identidade do casal, mesmo que o carro que tenham sido encontrados foi confirmado que seja de Foster.

“Quero agradecer ao Jeremy do fundo do meu coração. Ele não faz ideia do que isso significa para a nossa comunidade. Jeremy, até a sua morte, você terá toda uma comunidade disposta a fazer qualquer coisa por você, é só pedir”, disse um morador da cidade ao canal NewsChannel 5.