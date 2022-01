A atriz Françoise Forton, 64 anos, acaba de falecer no Rio

Françoise Forton, 64 anos, acaba de falecer no Rio, na Clínica São Vicente, onde estava internada. Casada com o querido Eduardo Barata, mãe de Guilherme Forton Viotti, a atriz fez mais de 40 novelas, mas está sem atuar na TV desde 2019. Ela lutava contra um câncer. Françoise já tinha tido a doença em 1989, quando estava gravando “Tieta”.

A atriz nasceu no Rio de Janeiro e iniciou sua vida artística em 1969, em uma pequena participação na novela “A últimavalsa”. Quatro anos depois, foi do elenco de “A grande família”. Ela interpretava a namorada do Turco, papel vivido por Luiz Armando Queiroz.

Além do filho Guilherme e do viúvo, Françoise Forton deixa duas enteadas: Maria Eduarda e Maria Antônia, filhas de Eduardo Barata.

Vá em paz, Françoise!