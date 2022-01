“Acabou”, Ana Maria encerra Mais Você às pressas e perde a linha com repórter: “Não chegue perto de mim”

Ana Maria Braga teve de praticamente expulsar Ju Massaoka, colunista do Feed da Ana, do Mais Você desta quarta-feira (05), por estourar seu tempo no ar na Globo.

As duas faziam uma dinâmica que viralizou na web onde consistia em vendar os olhos e pegar o máximo de dinheiro da mesa com uma colher, colocando no prato e faturando o valor que conseguisse resgatar.

Pois bem, as duas se empolgaram com a brincadeira e acabaram tomando o tempo do Encontro. Ana Maria Braga recebeu a ordem de encerrar o Mais Você no ponto e finalizou o programa às pressas, se despedindo de Ju Massaoka.

“Estão me avisando que acabou o tempo, a gente tem que dizer tchau. Não chegue perto de mim… Eu vou fazer o exame”, disse a veterana.

Para quem não sabe, a loira está ficando afastada de todos os seus funcionários após seu cabeleireiro testar positivo para a Covid.