Acidente entre ônibus e carro mata casal, filha e netos na BR-020

A colisão frontal entre ônibus e carro na BR-020, na madrugada desta quarta-feira (12/1), na zona rural de Formosa (GO), matou uma família inteira. Entre as seis vítimas, cinco seguiam em um Chevrolet Spin. Morreram o motorista, de 64 anos; a mulher dele, de 61; a filha do casal, de 36; e dois netos, de 17 e 4 anos.

As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A quinta vítima é o cobrador do ônibus, de 23 anos. Ele, que estava em pé no momento da batida, foi arremessado para fora do coletivo. O funcionário havia levantado para pegar um café.

O acidente fatal aconteceu por volta da 0h30 na altura do Km 37, após o povoado de Bezerra. Segundo a PRF, o ônibus da empresa Transbrasil cumpria a rota Brasília—Teresina, no Piauí. O motorista da Spin seguia em direção a Brasília. O acidente aconteceu em pista simples, que estava molhada no momento da colisão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, em Formosa, o Spin teria invadido a pista contrária, colidindo frontal e lateralmente contra o ônibus. Em seguida, saiu da pista e caiu em uma vala.

O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou os óbitos no local.