Acre confirma primeira morte por influenza A; veja recomendações para prevenir doença

O Acre confirmou nesta terça-feira (4) a primeira morte por influenza A. O caso ocorreu em Cruzeiro do Sul. A vítima, uma mulher de 32 anos, morreu no dia 28 de dezembro, e a confirmação foi feita após resultado de exame feito no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Rio Branco, e foi divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Ao site Juruá em Tempo, o marido da mulher disse que ela foi internada duas vezes no Hospital do Juruá, com suspeita de Covid-19.

No mês de dezembro, em Rio Branco, foram registrados mais de 5 mil casos de síndrome gripal nas unidades de saúde e os casos seguem aumentando.

Em recente entrevista ao ContilNet, o médico infectologista Jenilson Leite demonstrou preocupação com o cenário e pontuou que a baixa imunização é o principal fator desencadeador do surto.

A Covid e as síndromes gripais apresentam sintomas similares: tosse, dor de garganta, mal-estar, dores no corpo e cansaço. Por isso, é importante buscar atendimento para saber se deve ou não procurar o Into, referência em Covid no Acre.

Relembre as recomendações do médico: