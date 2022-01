Acre é o estado com o diesel mais caro do Brasil, aponta relatório

O último relatório emitido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) já no início de 2022 mostrou que o acreano ainda está pagando caro no combustível, e mais especificamente no diesel. O Acre está com o maior preço de todo o Brasil no diesel comum, com a média de R$6,489 por litro.

A média do diesel na região Norte é a maior de todo o Brasil, seja comum (R$5,836) ou S-10 (R$5,892), com acréscimo de 0,03% e 0,05%, respectivamente. O Acre, como destacado pela ANP, ficou acima dessa média, inclusive no diesel S-10, que foi comercializado por R$6,279 no último balanço.

Com relação ao etanol, que subiu em concomitância com a gasolina, a média nacional aferida pela ANP foi de R$5,063 por litro em 2021. Em comparação com 2020, onde o combustível estivera em R$3,180, o aumento ficou estabelecido em 59,2%, o que se caracteriza como um aumento maior até que o da própria gasolina que, por sua vez, subiu 46% em um ano.

O último relatório semanal da ANP em 2020, apurado entre os dias 27/12/2020 e 2/1/2021, destacou que a gasolina está custando R$ 4,517 por litro em média no país. Já no último relatório, o combustível está custando R$ 6,618, correspondendo a um aumento de 46,5% na comparação entre os dois períodos.