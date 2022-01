Acre e outros estados encerram congelamento de imposto sobre combustíveis

No final de outubro, o Acre e outros estados que fazem parte do Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda (Comsefaz) decidiram congelar o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por 90 dias, mas esta decisão não foi renovada na última reunião, que aconteceu na última sexta-feira (14).

Por maioria dos votos, os governos estaduais decidiram encerrar o congelamento do ICMS sobre os combustíveis, que estava em vigor desde novembro e acaba no fim de janeiro. Segundo o Comsefaz, o descongelamento do ICMS foi decidido após a Petrobras elevar o preço dos combustíveis nas refinarias nesta semana.

Gasolina no Acre

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) apontam que o Acre tem o maior preço médio da gasolina no Brasil, de acordo com o último levantamento, com o valor de R$7,49 e São Paulo tem o menor preço médio do país, com R$6,44.