Acre não deu nenhuma assinatura para fundação do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro sonhou em criar

O colunista do jornal carioca O Globo, Lauro Jardim, publicou neste domingo (2) em sua coluna que o Acre não deu nenhuma assinatura a favor da criação do partido ‘Aliança pelo Brasil’, sigla que Bolsonaro queria criar a tempo de disputar as eleições deste ano.

“Das atuais 172 mil assinaturas registradas no TSE, não há nenhuma no estado, aliás governado por um bolsonarista”, escreveu o colunista.

A surpresa da imprensa nacional é porque foi no Acre, que em 2018, Bolsonaro teve o maior número de votos proporcionais do país.

Leia a coluna clicando AQUI.