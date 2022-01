Acre possui a terceira pior internet do país, diz levantamento nacional: “Impacta o lucro”

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), entidade ligada ao CGI (Comitê Gestor da Internet), chamada Mapa de Qualidade da Internet, publicou nesta semana um ranking de Estados com o nível da desigualdade da internet banda larga oferecida.

De acordo com o levantamento, o Acre possui a terceira pior rede do Brasil, perdendo apenas para Roraima e Amazonas, no Norte.

Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro possuem a melhor oferta de internet.

“Estados da região Sudeste, Centro Oeste e Sul têm serviços melhores do que aqueles oferecidos aos estados do Norte e Nordeste. O índice do estudo leva em conta métricas diárias do Sistema de Medição de Tráfego Internet (SIMET), como velocidade de download, upload, perda de pacotes e latência das conexões no país”, diz um trecho da reportagem publicada no UOL sobre o assunto.

O ranking também aponta que em comparação com outras regiões, Amazonas, Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Pará apresentam uma baixa densidade demográfica – o que impacta o lucro dos provedores que oferecem o serviço na região.

Confira o ranking de Estados:

1. Distrito Federal

2. São Paulo

3. Rio de Janeiro

4. Santa Catarina

5. Rio Grande do Sul

6. Paraná

7. Espírito Santo

8. Minas Gerais

9. Goiás

10. Paraíba

11. Rio Grande do Norte

12. Pernambuco

13. Ceará

14. Mato Grosso do Sul

15. Rondônia

16. Mato Grosso

17. Sergipe

18. Piauí

19. Bahia

20. Pará

21. Maranhão

22. Tocantins

23. Alagoas

24. Amapá

25. Acre

26. Roraima

27. Amazonas.