Acre registra aumento de 2% no consumo de energia elétrica em dezembro

Segundo o InfoMercado Quinzenal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que faz análises e estudos sobre o consumo de energia elétrica no Brasil, o estado do Acre registrou um aumento de 2% em dezembro de 2021 em comparação com o ano anterior.

Ainda de acordo com o levantamento, nos últimos 12 meses foram consumidos 124 watts de energia. Entre 12 e 24 meses, foram 126 watts.

Somente no mês de dezembro, foram 125,46 megawatts. Em comparação com o mesmo mês no ano passado, houve uma variação de -2,2%.

O mês em que menos teve variação de consumo médio foi em junho, com 112,10 watts. Já o que mais registrou o maior pico de energia foi em setembro, com 140,97 megawatts

Em todo o Brasil, a variação de consumo foi de 4%, com o setor de saneamento registrando o maior percentual: 33%.