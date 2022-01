Acre tem dois concursos efetivos lançados neste primeiro semestre; um deles com cerca de 1 mil vagas

2022 deve ser um ano promissor para os concurseiros no Acre. Pelo menos dois grandes concursos estão previstos para ocorrer já neste primeiro semestre, segundo garantiu o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, coronel Ricardo Brandão em entrevista exclusiva ao ContilNet.

Brandão disse que o Governo prepara para lançar em breve o concurso efetivo para o Corpo de Bombeiros Militar do Acre com previsão de 144 vagas para o cargo de Aluno Soldado Combatente.

“Iniciamos em outubro os trâmites. Já assinamos contrato com a banca que vai conduzir o concurso e nos próximos dias o nosso governador vai estar anunciando o edital”, garantiu.

Outro concurso é o da Saúde. Conforme o ContilNet anunciou em primeira mão, o edital também será lançado nos próximos meses

“Já iniciamos as tratativas com a Secretaria de Saúde que está finalizando o levantamento das vacâncias em todos os municípios e nos próximos dois meses o edital deve ser lançado”, explicou.

Este concurso é o cumprimento de um acordo pactuado entre o Estado e os servidores da Saúde que pedem por um concurso definitivo e deve ser um dos maiores da gestão de Gladson: com cerca de 1 mil vagas.

Os dois concursos devem chegar às suas etapas finais até junho deste ano por se tratar de ano eleitoral, já que as regras eleitorais estabelecem que nomeação, contratação ou admissão do servidor público devem ocorrer no prazo de três meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos.