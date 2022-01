Gleici Damasceno usa look idêntico ao de Jade Picon no BBB 22 e é elogiada: ‘Biquíni de milhões’

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Jade Picon realmente lançou tendência no BBB 22. Após aparecer com o biquíni e chapéu de crochê dentro da casa, o look fez sucesso e várias pessoas estão se inspirando no traje de banho. Sucesso em todo o país, a acreana Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, apostou no modelito e botou o corpão pra jogo na web.

Aproveitando um dia na praia, na manhã desta terça-feira (25) a campeã do BBB, surgiu com um modelito idêntico ao de Jade, só que em uma cor diferente. A acreana foi bastante elogiada por famosos, ex-BBB’s e sua legião de seguidores. Mais de 296 mil pessoas curtiram as fotos de Gleici.

“O biquíni de milhões”, escreveu Gleici na legenda, brincando com possível preço do look. E de fato, o biquíni não é dos mais baratos. A peça é da marca Feline, e custa R$ 379 no site da marca.

