Acreana Mariucha Herculano recebe homenagens emocionantes de amigos e familiares pelas redes sociais; veja repercussão

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Após a divulgação da morte de Mariucha Herculano, pelas redes sociais do irmão Daniel Herculano Filho, nesta quarta-feira (19), diversos amigos e familiares da senamadureirense usaram as redes sociais para publicar homenagens a acreana. Nesta quarta (19), o município de Sena Madureira foi pego de surpresa com a morte de sua filha, Mariucha Herculano, aos 29 anos.

Filha do saudoso, Daniel Feliz Herculano, mais conhecido como Daniel do Basa e da empresária Amélia Herculano, proprietária do Hotel Familiar, a senamadureirense era de família popular do município, que também possui o famoso Restaurante Familiar. Irmã do atual secretário municipal de Assistência Social, Daniel Herculano, Mariucha deixou um legado de boas lembranças e amigos no município.

Pelas redes sociais amigos e familiares lamentaram a sua morte. Confira algumas das homenagens: