Advogado bêbado invade pista contrária e colide contra três motociclistas em Rio Branco

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O advogado, que estava em estado visível de embriaguês, foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.

Segundo os paramédicos do Samu, Geovane sofreu uma fratura aberta de fêmur, fratura de bacia, laceração no braço esquerdo e uma laceração na região do abdômen. Maria Gerciana sofreu uma fartura de fêmur na perna esquerda e na bacia. Ambos foram encaminhados em estado grave ao hospital.

Segundo informações de populares, Antônio Djan trafegava no próprio carro modelo Chevrolet Tracker, no sentido centro-bairro, quando invadiu a pista contrária e colidiu contra três motocicletas de modelos Biz, Fan e Titan.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!