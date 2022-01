Alan Rick celebra entrega de VAN para entidade de Rio Branco: “Resgate e restauração de vidas”

O deputado federal Alan Rick (Democratas), celebrou na tarde desta terça-feira (4), a entrega de um veículo novo para a organização cristã Jovens Com Uma Missão (JOCUM), de Rio Branco. Trata-se de uma VAN, de 16 lugares, que custou 200 mil reais.

Em um post no Facebook, Alan Rick assegurou que futuramente outras entidades serão atendidas. Confira:

“Nesta terça-feira, 04/01, fizemos a entrega da Van Sprinter Mercedes-Benz, de 16 lugares, à organização cristã Jovens Com Uma Missão (JOCUM) em Rio Branco. O veículo foi adquirido através de emenda individual de minha autoria no valor de R$ 200 mil, mais contrapartida do Estado, e vai ajudar o trabalho de assistência social missionário desenvolvido pela entidade que através das Casas Lar Ester, Resgate, Ruama e Casa do Pai acolhe meninas vítimas de violência e exploração sexual, presta assistência às pessoas em situação de rua, presta atendimento às pessoas em drogadição, além de outras ações de cunho social e missionário.

Essa é a incumbência que Deus nos deu: servir àqueles que trabalham no resgate e restauração de vidas.

E tem mais entregas pela frente. Ao todo, 20 entidades foram contempladas com emendas de minha autoria. São mais de R$ 3,5 milhões de reais para apoiar o trabalho de assistência social no Acre!

Agradeço o governo federal, através do ministro da Cidadania João Roma, o governo do estado nas pessoas do governador Gladson Cameli e da Secretária Ana Paula e equipe da SEASDHM pela parceria!”