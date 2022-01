Alan Rick diz que é preciso maturidade para definir quem disputará o Senado ao lado de Gladson

Confiante

O deputado federal Alan Rick (DEM), um dos pré-candidatos ao Senado pela base do governador Gladson Cameli (PP), não esconde o entusiasmo com a sua candidatura. Ele está confiante de que o seu nome será o escolhido do grupo.

Pesquisas

O principal argumento para que Alan Rick seja o nome para o Senado do grupo governista é o resultado das pesquisas. Em praticamente todos os levantamentos divulgados até aqui, o deputado sempre esteve no grupo da frente, atrás apenas do ex-senador Jorge Viana (PT), o que o coloca como o melhor posicionado entre os pré-candidatos governistas.

Trabalhando

À coluna, o deputado disse que mesmo com a pré-candidatura posta, o trabalho do mandato não para. “Estou muito confiante, estou trabalhando. O que mais importa é fazer um trabalho que dignifique o nosso povo”.

Maturidade

Apesar da confiança, o deputado entende que a decisão pelo nome que vai concorrer ao lado de Gladson na disputa majoritária requer paciência e sabedoria. “Essa é uma definição que exige muita maturidade daqueles que compõem o grupo de apoio ao governador. Eu espero que haja entendimento, harmonia e sabedoria de todos nós para conduzirmos esse processo”, disse à coluna.

Paixão

Para o deputado, é necessário separar a paixão da política para tomar a decisão correta. “Política não é paixão, política é ciência. Não se briga com eleitor. Acima de tudo nós temos que ter o desejo e a motivação correta, que é melhorar a vida das pessoas e as condições do nosso estado”, contou.

Bandeiras

As principais bandeiras defendidas por Alan Rick são a geração de emprego e o investimento em infraestrutura. “Precisamos garantir crescimento econômico, reduzir esse desemprego que assola o nosso país e no nosso estado não é diferente, é uma das maiores demandas que nós temos, que é a geração de emprego e renda. Precisamos também melhorar nossa infraestrutura, ainda há muito o que avançar, em todas as áreas”, falou.

Decisão

Com a decisão pelo nome que vai disputar a vaga ao Senado cada vez mais próxima, Alan deposita todas as suas fichas nas pesquisas eleitorais. “Estou confiante, feliz, e acredito que nós vamos chegar a um bom entendimento em relação à vaga ao Senado. O importante é trabalhar, porque a população está vendo e vai ser decisiva nesse processo, através das pesquisas”, finalizou.

Corpo a corpo

O senador Sérgio Petecão (PSD), pré-candidato ao Governo, começou a intensificar o contato corpo a corpo com o eleitor. Neste fim de semana, distribuiu informativos do seu mandato na região central de Rio Branco. “Falamos das nossas emendas, do nosso trabalho no ano de 2021. Fiquei muito feliz com a receptividade da população, ainda mais nesse momento que a política tá vivendo. Tem sido difícil pra um político andar na rua, fazer o corpo a corpo, mas eu tive um carinho e uma receptividade muito boa, o que me deixou muito feliz”, contou à coluna.