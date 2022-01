Alex Thomaz coloca ‘fogo no parquinho, faz analise e revela voto em paredão do BBB22

Agora sim, com a saída de Luciano e a permanência de Natalia, o BBB começa a andar para um possível “fogo no parquinho”, apesar do Thiago Abravanel estar querendo boicotar isso!

Essa semana teve de tudo, selinho de brothers, o fora de Rodrigo em Lais, o beijaço de Lin e Maria, o beijo de Maria e Elieser, ciúmes do amor platônico que Viny sente por Elieser, e isso tudo aos olhares atentos de Jade Picon, que apesar de participar de todas as festas até o final, esta incomodando Rodrigo, que já fez dela, seu próximo alvo, depois de Arthur Aguiar. O brother ainda não percebeu que se continuar insistindo nessa ideia, vai transforma-la em uma das preferidas do publico para torna-la uma das possíveis campeãs do BBB22, já que Picon, não faz nada contra nenhum participante, inclusive tem uma percepção assertiva para o que o publico esta achando desta edição do BBB22 aqui fora.

Com todo esse cenário, já era previsto que Rodrigo fosse o alvo da casa e principalmente do líder da semana Thiago Abravanel. Colocando assim o brother no paredão.

Essa semana, para surpresa do Rodrigo, a dinâmica de votação foi diferente, não teve o tão esperado CONTRA GOLPE, que Rodrigo tanto falou, e até ameaçou puxar um dos amigos de Abravanel, que o indicou por ser líder da semana.

De quebra, JESSI foi a mais votada pela casa, na dinâmica em que os brothers teriam que votar ima vez no confessionário, e uma outra vez, dar o voto aberto na sala.

O anjo Rodrigo imunizou Eliezer, que por sua vez e indicou Douglas ao paredão.

Com isso…

Participaram da prova bate-volta: Jessi – a mais votada pela casa, Natalia – indicada por Scooby, que ganhou a prova do líder com Abravanel, e Douglas Silva – indicado pelo imune do anjo da semana, vindo a se salvar na prova bate e volta, ficando fora deste paredão.

O paredão ficou assim:

Jessi – Natalia – Rodrigo

QUEM EU ACHO QUE SAI?

*Confesso que este paredão será bem acirrado!! Eu particularmente votarei para JESSI sair por sem uma das plantas desta edição. E muitos devem votar desta maneira, pensando em movimentar o jogo.