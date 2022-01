Ana Paula Araújo abre o BDBR às pressas e confirma notícia urgente de Bolsonaro na Globo: “Durante a madrugada”

Na primeira edição do Bom Dia Brasil em 2022, Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro abriram o matinal da Globo com uma notícia urgente hora sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O presidente Bolsonaro desembarcou durante a madrugada em São Paulo e está no hospital para fazer exames. Bolsonaro alegou dores abdominais e o médico do presidente disse que há suspeita de uma nova obstrução intestinal“, disse Ana Paula Araújo de forma repentina na abertura do telejornal.

Já sentada na bancada, ao lado de Chico Pinheiro, a âncora deu mais detalhes da internação do presidente: “O presidente Jair Bolsonaro que passou o ano novo em Santa Catarina, desembarcou hoje de madrugada em São Paulo e seguiu direto para um hospital”, prosseguiu o veterano.

“Jair Bolsonaro se queixou de desconforto abdominal e vai passar por exames, vamos então direto pra São Paulo”, complementou Ana Paula.

Segundo a substituta de Rodrigo Bocardi, uma das suspeitas sobre o desconforto do líder do poder Executivo é uma nova obstrução intestinal ainda em decorrência do atentado a facadas que Bolsonaro sofreu em 2018.