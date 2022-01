Andressa Urach revela que não possui dinheiro e que marido banca tudo em casa

Andressa Urach, que está grávida do primeiro filho, Leon, contou para os fãs no último sábado (8) que continua sem dinheiro, mesmo depois de ter recebido a ajuda deles. A famosa disse que ainda não pagou a fatura de seu cartão de crédito e que o valor da conta é maior do que o marido, Thiago Lopes, recebe mensalmente.

No último domingo (9), a ex-vice Miss Bumbum voltou a usar as redes sociais para falar das dificuldades financeiras que enfrenta. Andressa revelou que está sem dinheiro para comprar nada.

“Minha médica disse que é bom comprar uma bola de pilates para sentar e ficar mexendo o bumbum em cima dela que alivia a dor que sinto no útero. Mas não posso ainda gastar com nada. Já tinha comprado outras coisas para ele que devem estar chegando. A bola vai ter que esperar um pouco. Nem o quarto do Leon fiz ainda… E nem sei se vou fazer”.

Em seguida, uma seguidora questionou se é Thiago que mantém as contas da casa. Urach, por sua vez, afirmou. “Sim, ele paga tudo aqui em casa… Mas eu gasto mais do que ele ganha… Por isso expliquei um dos motivos da crise do meu casamento… Assiste a nossa live que está no meu feed e você vai entender. O cartão de crédito não é de Deus!”, declarou ela.

Andressa Urach desabafa sobre crise no casamento e dificuldades financeiras

Ainda na live para os fãs, a modelo contou que está passando por dificuldades financeiras. “Quando eu conheci o Thiago, ele tinha dinheiro, mas ele investiu em mim, para produzir e vender biquínis na minha loja. Quem me acompanha sabe que eu estava há um tempão para lançar uma nova coleção, só que isso [o investimento e produção] foi antes de eu engravidar. Depois, com a gestação, eu surtei, comecei a não gostar do meu corpo”, desabafou Andressa.

“Não gostei dos biquínis, eu colocava e via manchas na minha pele, no meu corpo. Nisso, ele [Thiago] começou a se preocupar porque ficou sem dinheiro, gastou tudo comigo, começou a entrar em desespero. Aí ele sugeriu de contratar uma modelo para fazer as fotos e vender, mas eu não deixei”.