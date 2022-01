Ao ContilNet, Bocalom diz que sua gestão cometeu erros em 2021: “Mas o acertos foram muitos”

O ContilNet entrevistou nesta semana o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressista), para fazer uma retrospectiva do seu primeiro ano de mandato e falar um pouco das promessas para o ano de 2022.

O chefe do Executivo respondeu as perguntas feitas pelo repórter Everton Damasceno sobre as últimas polêmicas envolvendo sua gestão, como a crise no transporte público, a greve dos médicos, as acusações de assédio contra ex-secretários, etc.

Bocalom admitiu que sua equipe cometeu alguns erros em 2021, mas considera que muitos acertos foram conquistados. “Erramos, sim, mas acertamos muito. A equipe está empenhada para dar o seu melhor, como sempre esteve”, argumentou.

O político também tratou das eleições de 2022 para o Governo, reafirmando seu apoio ao pré-candidato Sérgio Petecão, e faz uma avaliação dos governos Gladson e Bolsonaro – chegando a afirmar que o último veio para ajudar a acabar com a corrupção do país.

Confira a entrevista completa:

Para assistir sem interrupções e ter acesso a outras entrevistas, acesse o ContilNet Play.