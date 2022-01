Após 35 dias acorrentado, Jorge encerra protesto por convocação na Polícia Civil: “Fiz tudo que era possível”

Após longos 35 dias acorrentado no Palácio Rio Branco, o jovem Jorge Orleanes encerra nesta terça-feira (4) o protesto pela convocação dele e dos outros mais de 500 aprovados no cadastro de reserva do concurso da Polícia civil do Acre.

Jorge se reuniu nesta tarde com cúpula do Governo do Estado onde ele foi mais uma vez informado que não há possibilidade de convocação para o curso de formação de todos os aprovados do cadastro de reserva da Polícia Civil pois não há vacância.

Segundo a comissão dos aprovados, o Governo diz que não existe possibilidade de convocar todos sem poder nomear após a realização da academia de polícia, mesmo após a emenda coletiva intitulada de “Emenda Jorge” aprovada na Aleac em dezembro de 2021, que garante orçamento parta a academia.

“Meu sentimento é de dever cumprido, uma vez que fiz tudo que era possível para dialogar com o Governo. Na oportunidade, agradeço aos deputados que foram solidários, por terem vindo diversas vezes me visitar e apoiar a nossa causa”, disse Jorge.

Relembre a história de Jorge

Morador de Cruzeiro do Sul, Jorge Orleanes, de 24 anos, saiu do Juruá para cobrar a convocação dele e de outros mais de 500 aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil. Desde o dia 1 de dezembro ele estava acorrentado desde então ele vem recebendo o apoio da população, de vários deputados estaduais. Seis deles se uniram e apresentaram e aprovaram no dia 16 de dezembro, uma emenda coletiva que modificava a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2022, destinando R$ 7 milhões para a realização da Academia de Polícia Civil.

Jorge chegou a gravar um vídeo chorando muito falando de sua luta, relembre: