Após alta procura, prefeitura de Rio Branco decide testar apenas pessoas com sintomas da covid-19

Em nota técnica divulgada nesta quinta-feira (13), a Prefeitura de Rio Branco decidiu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e do Departamento de Vigilância Epidemiológica, que só serão testadas contra covid-19 nas unidades de saúde da capital acreana as pessoas que manifestarem sintomas da doença a partir do segundo dia após o aparecimento desses.

A medida foi tomada por conta da alta procura por testes desde que o número de infectados aumentou, além do alto índice de síndrome gripal.

“O volume de testagem e a logística para realização se mostrou bastante complexa para suprir toda a demanda nos últimos dias, por isso decidimos atender dessa forma”, disse a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins.

A orientação é que os interessados na testagem procurem uma das 11 Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) de Rio Branco – que estão oferecendo os antígenos – se estivem com dois ou mais dias sentindo os sintomas classificados como parte da doença.

Martis disse que a mudança na testagem não impede que as pessoas procurem as unidades em caso de surgimento dos sintomas.

“Se você está sentido algum dos sintomas por dois dias, procure alguma das nossas unidades e faço o seu teste”, finalizou.