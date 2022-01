Após recomendação de comitê, Ifac anuncia suspensão de atividades presenciais por 15 dias

O Instituto Federal Acre (Ifac) suspende as atividades presenciais na instituição, a partir desta terça-feira (18.01), durante o período de 15 dias. A suspensão foi anunciada nesta segunda-feira (17.01), após publicação da Portaria Ifac nº 78.

A suspensão é resultado da recomendação do Comitê Central de Acompanhamento do Coronavírus (Comitê Central Covid-19/Ifac) que, em reunião realizada nessa segunda-feira (17/01), avaliou o agravamento do cenário epidemiológico no Estado, decorrente da pandemia da covid-19 e da ocorrência da epidemia do vírus influenza A, subtipo H3N2, que pode levar a casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A recomendação pela suspensão foi definida durante reunião realizada pelos membros do Comitê Central Covid-19/Ifac, na manhã de hoje, que também considerou os decretos de Situação de Emergência emitidos pelo Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Rio Branco.

