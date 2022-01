Após requisição de Adailton, saúde estende o horário de atendimento nas unidades de domingo a domingo

Na manhã desta sexta-feira (7), os presidentes dos sindicatos da saúde, Sintesac e o Spate/Acre, Adailton Cruz e Alesta Amâncio reuniram-se com a secretária municipal de saúde, Sheila Andrade, juntamente com a equipe de gabinete civil da prefeitura de Rio Branco, em que apresentaram algumas demandas dos servidores municipais da saúde, entre elas foram: falta de condições de trabalho, falta de estrutura nas unidades e a reformulação do plano de cargo, carreira e remuneração.

Durante a reunião os sindicalistas apontaram algumas situações extremamente preocupantes, o surto da Gripe Influenza H3N2, UPAs e Pronto Socorro de Rio Branco superlotados de pacientes, inclusive nos corredores dessas unidades, fato esse que deixa a população em risco.

Neste sentido foi solicitado à secretária municipal que amplie os atendimentos na URAPS (Unidade de Referência em Atenção Primária) de domingo a domingo, das 08h00min às 22h00min, para os sintomáticos respiratórios. A proposta tem como objetivo evitar um colapso no sistema de saúde pública na capital do Estado.

E por meio desse pedido a secretária, Sheila Andrade, se comprometeu que a partir deste domingo, 09, terá uma unidade de referência para atender a população rio-branquense em caso de suspeita da Gripe Influenza, sintomático respiratório, que funcionará de domingo a domingo, das 08 da manhã às 22 horas. E para atender a esse projeto foi citada a Unidade de Referência da Atenção Primária Maria Barroso, localizada na Estrada da Sobral, bairro Ayrton Senna, região da Baixada da Sobral.