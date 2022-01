Asteroide deve passar próximo à Terra nesta terça-feira, segundo a Nasa

Conforme dados da Nasa, a última vez que ele passou mais próximo à Terra foi em 17 de janeiro de 1933, quando ficou a cerca de 1,1 milhão de quilômetros de distância. A próxima vez que o corpo rochoso passará mais perto do nosso planeta será em 2105 — a cerca de 2,3 milhões de quilômetros de distância.

Embora seja improvável que o 7482 (1994 PC1) seja visível a olho nu, pode ser possível localizá-lo com pequenos telescópios. De acordo com o site Canal Tech, o melhor horário para observá-lo é a partir das 20h30min. A aproximação do objeto pode ser acompanhada também por meio de uma transmissão ao vivo do The Virtual Telescope Project em vídeo.

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18.

Track it yourself here: https://t.co/JMAPWiirZh pic.twitter.com/35pgUb1anq

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) January 12, 2022