Atlético-MG: ‘Turco’ Mohamed emocionou o mundo ao cumprir promessa a filho falecido no Monterrey

Anunciado como novo treinador do Atlético-MG, o argentino Antonio “Turco” Mohamed traz na bagagem, além da vasta carreira de sucesso no futebol sul-americano, uma história pessoal de luta e superação. O treinador perdeu o filho Farid, de apenas 9 anos, em um acidente de carro durante a Copa do Mundo de 2006 e emocionou o mundo ao cumprir uma promessa que fez ao pequeno.

Fã de futebol e da seleção argentina, Farid pediu ao pai para levá-lo à Alemanha para acompanhar o Mundial daquele ano. O técnico, o filho e um grupo de amigos seguiram a campanha da albiceleste na competição até a eliminação para os anfitriões nas quartas de final, nos pênaltis. No dia seguinte à partida, alteraram as passagens de volta e pegaram a estrada para o aeroporto de Frankfurt para retornar à Argentina. Mas um acidente no caminho mudaria tudo.

O veículo em que estavam, uma espécie de motorhome, foi atingido em uma colisão traseira. Antonio ficou internado por 60 dias e quase perdeu a perna esquerda. O pequeno Farid não resistiu aos ferimentos e teve seus aparelhos desligados após quatro dias no hospital.

Leia mais em O Globo.