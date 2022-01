Aumento de casos de Covid no AM leva governador a proibir eventos com venda de ingressos

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), anunciou, nesta sexta-feira (7), em Manaus, suspensão de realização de eventos de qualquer natureza com venda de ingressos em todos os municípios do Estado, “independentemente da quantidade de público”. A medida é de prevenção à disseminação da Covid-19 e vale por tempo indeterminado.

Os casos de Covid no Amazonas passaram a ter média diária de casos de 275 por dia – 125 a mais do que vinha sendo registrado nas últimas 48 horas. No decreto anunciado hoje, fica estabelecido que eventos sociais de caráter privado, sem a venda de ingressos, como casamentos, aniversários, formaturas, podem ocorrer, mas limitados a 50% da capacidade do local e ao máximo de 200 pessoas. Os locais também devem seguir os protocolos de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel e regularidade da situação vacinal.

A medida começa a valer neste sábado (8) e foi tomada após recomendação do Comitê de Crise da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em reunião extraordinária nesta sexta-feira. O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, reforçou a importância do decreto como medida de precaução e proteção à vida da população amazonense, ainda mais no período de sazonalidade para doenças respiratórias.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas “Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP)” identificou o aumento no número de casos de Covid-19 no Estado. “Estamos evidenciando que a variante Ômicron já chegou, mas ainda não mostrou todo o efeito que ela pode trazer em nossa população”, destacou Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP, segundo a imprensa do Amazonas.

Em caso de descumprimento do decreto, está prevista multa no valor de R$ 50 mil, podendo chegar até R$ 500 mil. O Governo do Amazonas reforça a necessidade de a população manter as medidas de prevenção contra a Covid-19 e outras doenças respiratórias, como o uso de máscara, higienização das mãos e evitar aglomerações.