Banco da Amazônia divulga Concurso Público com mais de 200 vagas imediatas

O Banco da Amazônia S.A. informa a todos sobre o novo Concurso Público destinado ao provimento de 219 vagas imediatas e formação de cadastro (939) em cargos de níveis médio e superior.

De acordo com o edital as oportunidades são para técnico bancário (204), com atuação em diversas cidades, e técnico científico – tecnologia da informação (15), para atuar na região metropolitana de Belém.

No quantitativo de vagas acima mencionadas, encontram-se as reservadas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital.

Estes profissionais devem cumprir jornadas de seis horas diárias com remuneração variável de R$ 2.937,18 a R$ 3.490,88. E poderão ser oferecidos a título de vantagem: auxílio alimentação (Ticket e Cesta Alimentação) no valor de R$ 1.486,03; auxílio-creche; possibilidade de exercício de funções gratificadas, a critério do Banco da Amazônia; possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional; possibilidade de participação no Plano de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – PrevAmazônia; participação nos lucros ou nos resultados da Empresa, observadas as disposições legais em vigor.

Interessados em participar devem se inscrever entre os dias 5 de janeiro de 2022 a 7 de fevereiro de 2022, no site da empresa organizadora Cesgranrio. Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 38,00 e R$ 48,00, de acordo com o cargo pretendido.

Fará jus à isenção total de pagamento do valor da inscrição, o candidato que: comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, por meio de indicação do Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo Cadastro Único, for membro de “família de baixa renda”, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; e for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Os pedidos são recebidos até o dia 12 de janeiro de 2022.

Este certame é composto de provas objetivas, com 60 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos. A avaliação está prevista para acontecer no dia 13 de março de 2022, nas cidades: Belém – PA, Boa Vista – RR, Cuiabá – MT, Macapá – AP, Manaus – AM, Palmas – T O, Porto Velho – RO, Rio Branco – AC, Santarém – PA e São Luís – MA.

A validade deste Concurso Público é de um ano, podendo ser prorrogado, a critério Do Banco a Amazônia S.A., uma única vez, por igual período, contado a partir da data de homologação do resultado final.

