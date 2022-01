BBB22: Falida, Naiara Azevedo tem dívida milionária com banco exposta: “Não tem mais nada”

A cantora e participante do BBB22, Naiara Azevedo está com uma dívida de mais de R$ 1 milhão. Sendo assim, caso ganhe o prêmio de R$ 1,5 milhão, perderá pelo menos boa parte dele. Em suma, segundo o portal do UOL, Splash, o Banco do Brasil entrou na Justiça para cobrar a artista.

A ação, que foi iniciada em abril do ano passando, pede a execução extrajudicial contra Naiara Azevedo. A cantora emitiu uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 864 mil para pagar um saldo devedor de R$ 739 mil. Dessa maneira, essa quantia deveria ser paga em 95 vezes de R$ 18,800, com vencimento final em 20 de maio de 2028. No entanto, não foi o que aconteceu. A participante do BBB22, não teria pagado nenhuma prestação. Até o momento, a dívida da cantora, é de R$ 1.003.732,33 (um milhão, três mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos). Mas não para por aí! A ação pede também que Naiara Azevedo pague os honorários advocatícios – 10% sobre o valor do débito. Além disso, Naiara Azevedo teria no máximo 15 dias para contestar a dívida e apresentar impugnação da cobrança feita pelo banco. Além disso, a cantora pode ter seus bens penhorados. O TJ-PR diz ainda, que caso queira, a participante do BBB22 pode parcelar a dívida em em seis vezes caso pague pelo menos 30% da quantia que deve. A assessoria de Naiara enviou uma nota ao Splash falando sobre o assunto. Equipe de Naiara Azevedo fala sobre o assunto “Naiara Azevedo não foi citada, desconhecendo portanto o conteúdo de referida demanda. Dessa forma, assim que seja formalmente citada, adotará todas as medidas legais e pertinentes.” Atualmente, Naiara, participante do BBB22, está sendo amada por uma parte da web, enquanto outra parte a odeia. Entretanto, dentro da casa mais vigiada do país, alguns olhares tortos já estão rondando a artista. Na web, inclusive, após a notícia muitos afirmaram que ela “não tem mais nada”.