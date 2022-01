BBB22: ligamos para Diego Hypolito e adivinhem quem atendeu?

Para alguns, pode parecer que Diego não disse nada, mas, conforme já dito pela coluna LeoDias, os famosos e anônimos do BBB22 estão neste exato momento confinados no Rio de Janeiro, no hotel Windsor Atlântico, sem qualquer contato com os seus celulares.

Ou seja, o irmão de Dani Hypolito não fará parte do elenco do maior reality show do país. Sentimos muito desapontar os fãs do talentoso atleta, mas não é ele o famoso fã de apresentações circenses a ingressar na casa mais vigiada do Brasil. BBB22 estreia no dia 17 de janeiro, com apresentação de Tadeu Schmidt, logo após a novela das 21h.