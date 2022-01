BBB22: Lista oficial é revelada e participantes são divulgados; saiba quem são

Nesta sexta-feira, 14 de janeiro, a Globo começou a soltar os nomes dos participantes do BBB22. Após fazer um grande mistério, a emissora decidiu revelar os confinados do reality show. A expectativa, aliás, vinha ocorrendo há algumas semanas. Tanto que várias listas chegaram a surgir na mídia.

Assim como na última temporada do BBB22, os nomes acabaram sendo revelados durante os intervalos da Globo. Neste ano, no entanto, não foi diferente. O público, por sua vez, acabou se surpreendendo com a lista de participantes. A ideia de Boninho é que o reality show continua causando bastante com anônimo e famosos.

Por falar em BBB22, o programa deste ano virá cheio de novidades. A começar pela mudança no comando do reality show. Saiu Tiago Leifert e entrou no lugar Tadeu Schmidt. Além disso, Dani Calabresa passou a integrar a equipe de humor do reality show, com Paulo Vieira. Ambos no lugar de Rafael Portugal.

Confira a lista oficial com os nomes dos participantes do BBB22:

Laís é a primeira participante anunciada para o BBB de 2022. Médica, ela é de Crixás, Goiás. Em entrevista, ela disse que pretende causar bastante. “Eu vou fazer história lá dentro, todo mundo vai lembrar de mim. Quando falar em BBB22, vão saber que a Laís participou”, promete a integrante do grupo pipoca.

Após Laís, foi a vez de Luciano ser anunciado como participante do BBB22. Natural de Florianópolis, Santa Catarina, o rapaz de 28 anos sempre almejou oportunidades melhores na vida.

“Minha mãe é da roça, o meu irmão é motoboy, o outro faz os cursos dele. Eles não sabem o que é mais além disso. Por eu estar na arte, estou sempre envolvido com pessoas de classes maiores que a minha. Sou também curioso. Desde moleque, eu pensei ‘onde eu estou, isso aqui é temporário’”, diz ele.

Expansiva, a professora de Biologia, de 26 anos, Jessilane promete não ser planta no BBB22. Ela começou desde pequena a busca por dinheiro. “Lavava cabelo e ganhava R$ 20 por fim de semana”, conta.

Além disso, outros nomes do grupo pipoca foram anunciados

Eliezer é mais um integrante do grupo pipoca do Big Brother Brasil 22. Ele promete causar nas provas de resistência e justifica. “Já fui atacado por macaco na Tailândia, fui picado por aranha marrom na Tailândia, e o meu braço necrosou. Já fiquei à deriva no mar da Ásia, fiquei preso no Vietnã por 10 dias, sem ter onde comer e não consegui voltar para o Brasil”, enumera.

É a nova Juliette? Eslovênia é a primeira residente do nordeste anunciada para o #BBB22. Modelo, estudante de Física, Miss Pernambuco, influenciadora, filha dedicada, graduanda em Marketing, mãe de pet, dona da melhor oratória do Miss Brasil e, agora, integrante da casa mais vigiada do Brasil. Sendo assim, gostaram dela?

Não é camarote, mas Lucas possui 68 mil seguidores. Tudo isso após o rapaz viralizar com uma “piscadinha sensual”. Para o rapaz, palavra tem poder e não é para menos. “Quando eu fazia as lives no Tik Tok, perguntavam se eu ia pro BBB e eu respondia que sim. Nem tinha feito a minha inscrição ainda. As palavras têm poder e sempre fui bem convicto de que entraria”, disse ele.

Bárbara é mais uma da Pipoca que promete causar no BBB. Natural de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, ela se diz preparada para encarar o reality show. Mas utilizará uma arma para isso. “Acho que a minha arma principal é essa: eu mesma. É só o que eu tenho e é tudo”, define a modelo, de 29 anos.

Primeiro camarote é anunciado

E o primeiro integrante do Camarote finalmente veio aí. E é o Arthur Aguiar. Ele era um dos nomes mais cogitados para o BBB22 e os boatos realmente se concretizaram.

Após o anúncio de Arthur Aguiar, a Globo divulgou mais um anônimo. Trata-se de Rodrigo, de São José dos Campos, São Paulo. Ele tem 36 anos. Mas, aos 12, foi expulso da casa da mãe e foi morar com o pai; aos 18, teve que começar uma vida sozinho.

E o BBB22 também vai ser marcado pela representatividade. Natural de Sabará, em Minas Gerais, Natália possui Vitiligo, doença autoimine. “Isso me acarretou alguns traumas, porque tudo que é novo é difícil de lidar”, conta, em suma. Depois de três anos de um tratamento doloroso, decidiu parar e assumir as marcas.

Gil do Vigor, é você? Cearense, Vinícius, participante do grupo Pipoca, sempre buscou refúgio no humor para encarar a dura vida no Cariri. “Aprendi cedo que rir era o melhor remédio e contar história é de graça. Pelo menos, até agora, né?”, brinca, em resumo.

Lista do camarote é atualizada

Corre aqui, Luana Piovanni. Pedro Scooby é mais um famoso confirmado no BBB22. Na entrevista, o surfista afirma que muita gente o conhece através de fofocas. “Eu não penso em jogo, penso mais numa experiência. Uma oportunidade de mostrar quem eu sou. No mundo do surfe eu sempre fui conhecido, mas, principalmente no Brasil, muita gente acabou me conhecendo por causa da mídia, das redes sociais… E não o que eu sou de verdade”, reflete o atleta.

Avisa a Ludmilla que é hoje! Brunna Gonçalves estará no BBB22. A bailarina e influencer é mais uma do time Camarote que disputará o grande prêmio do reality show. “Sou muito competitiva e odeio perder. Só entro para ganhar”, garante a comapnheira da cantora.

Recentemente vista na novela Amor de Mãe com a personagem Verena, Maria estará no BBB22. Com 21 anos, ela nasceu em Vitória Nascimento Câmara, na Cidade Alta, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. “Começar em uma novela das 9 não é fácil. Eu não tinha experiência com audiovisual, a não ser em clipe. Foi um presente. Eu amadureci muito como atriz e pessoa. Aprendi todos os dias observando aqueles atores”, conta.

E veio aí: Jade Picon é confirmarda

Jade Picon está, de fato, no BBB22. Seu nome acaba de ser divulgado. Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, a integrante do grupo Camarote tem 20 anos de idade. “Estou colocando em jogo toda minha história e meu trabalho. Tenho muito a perder, mas estou confiante. Tenho certeza de quem eu sou e das minhas convicções. Vai ser uma experiência que vai me transformar”, comenta. Primeiro ator brasileiro indicado ao Emmy Internacional (pelo personagem Acerola, na série “Cidade dos homens”), Douglas Silva está no BBB22. O ator ficou conhecido no filme Cidade de Deus, em 2002. O ano, aliás, é marcado pela estreia do Big Brother.

Dessa forma, assim que os candidatos forem reveladores, atualizaremos a lista. Mas deixe seu comentário e opinie quais famosos estarão no reality show.