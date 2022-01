BBB22: Qual a fortuna de Jade Picon? Números são divulgados e valores surpreendem

O BBB 22 ainda não começou mais o nome da influencer Jade Picon já está sendo muito especulado pelos internautas. Isso porque ela já está confirmada no reality. Além disso, com apenas 20 anos, a famosa já embolsa uma quantia grande de dinheiro, além de algumas polêmicas, como, por exemplo, affair com o Neymar.

Jade é irmão do empresário Léo Picon, e iniciou na internet com vídeos dele. Por ser muito bonita, os seguidores passaram a notar mais sua presença e pediram para aparecer mais nas gravações. Sendo assim, aos 16 anos a famosa já tinha cinco milhões de seguidores no Instagram.

Sobre sua fortuna, ainda não se sabe a quantia exata, já que há alguns dias Jade Picon abriu uma loja online. A empresa vende roupas e já foi detonada pelos altos preços das peças. Aliás, aos 19 anos ela já havia conquistado o seu primeiro milhão. Inclusive, este ano, a influenciadora descoloriu os cabelos por R$ 300 mil.

Seu irmão contou que recebeu um presente da irmã quando chegou de viagem.

“Cheguei de viagem ontem e aí fui abrir o computador e tinha um pix de R$ 1,5 milhão. Sério. Eu mostro. E tinha uma mensagem junto: ‘Leo, eu te amo’. Eu não entendi, mano”, disse Léo Picon durante entrevista ao canal Chango TV, no YouTube.

JADE PICON E JOÃO GUILHERME TERMINARAM O RELACIONAMENTO EM MEIO A POLÊMICAS

Vale destacar que Jade e João Guilherme, filho do cantor sertanejo Leonardo, namoraram por três anos. Porém, o fim do relacionamento acabou em volta de algumas polêmicas.

O ex-A Fazenda, Gui Araújo, afirmou dentro do reality da Record, durante uma festa que ficou com a digital influencer enquanto ela estava namorando o ator. Ele ainda contou que os dois viviam grudados em vários lugares, e que pensou em contar para Léo da relação.