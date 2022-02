Bebê de 2 meses e sem comorbidades morre com Covid-19

Uma bebê com apenas dois meses de vida morreu em decorrência da Covid-19 no município paranaense de Sarandi. O óbito foi registrado nesta segunda-feira (31/1).

De acordo com o boletim diário da cidade, a criança não tinha comorbidades. Na mesma cidade, também foram registrados outros dois óbitos pela doença, ocorridos na semana anterior: um homem com 56 anos e uma mulher com 44, ambos com comorbidades.

estado do Paraná registrou, desde o início da pandemia, 41.017 mortes. Destes, 14 ocorreram nas últimas 24 horas. Na faixa etária de 0 a 5 anos, foram 18 óbitos masculinos e 15 femininos. Os dados são da Secretaria de Saúde do estado.

São 161 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados em leitos da rede pública (58 em UTI e 103 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).