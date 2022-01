“Beija bem”: Gleici Damasceno revela affair com participante do BBB 22 e causa furor na web

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

A acreana Gleici Damasceno, vencedora do “BBB 18”, revelou que já ficou com o atleta olímpico Paulo André, assim que ele foi anunciado no “BBB 22”.

“Beija bem”, escreveu ela no Twitter, ao ver o nome do atleta sendo confirmado junto aos outros participantes do grupo Camarote, dedicado aos famosos do reality. Pocah, ex-BBB 21, ainda brincou após o comentário da campeã anterior. “Gleici taradona”, escreveu a funkeira.