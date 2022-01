Bocalom e Gladson dizem que ‘é muito cedo’ para decidir sobre realização do carnaval em 2022

Sete capitais brasileiras e alguns outros Estados já cancelaram o carnaval de 2022 por conta da pandemia da covid-19 e o surgimento de novas variantes.

O Acre ainda não tomou uma decisão sobre o assunto e deve aguardar um posicionamento do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, de acordo com o governador Gladson Cameli.

“Não temos como definir agora, mas vamos esperar um pouco mais para decidir sobre isso”, disse o chefe do executivo acreano.

O prefeito Tião Bocalom, em entrevista concedida ao ContilNet, se posicionou de forma parecida.

“Ainda é muito cedo pra afirmar alguma coisa. No Acre não é como no Rio e Recife, em que as pessoas se preparam um ano antes. Pode ser que a gente decida nos próximos dias sobre isso”, informou.

Preocupa as autoridades o fato de que, além da pandemia, o Estado enfrenta um surto de gripe e dengue nos últimos dias.