Bolsonaro cita facada e diz que pretende ir a todos os debates em 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta quarta-feira (12/1), em entrevista à Gazeta Brasil, que pretende comparecer a todos os debates eleitorais em 2022. O mandatário declarou que não compareceu em 2018 porque foi vítima de uma facada em setembro, duranto ato de campanha.

“Eu pretendo ir a todos os debates”, disse, ao ser questionado se iria a um debate na TV Globo durante a campanha eleitoral deste ano. “Em 2018, eu compareci em dois e depois eu tive uma crise, eu levei uma facada, eu sobrevivi por milagre”, continuou.

O chefe do Executivo federal tem dito que não aceitará debater na campanha polêmicas familiares, como investigações sobre corrupção envolvendo seus filhos.

“Pode ter certeza, quando compararmos, em especial no momento do debate, estarei muito melhor preparado, obviamente. Eu não vou ficar na armadilha de ficar discutindo, ali, besteira. A gente vai responder realmente o que nós fizemos e o que estamos deixando para o Brasil”, acrescentou Bolsonaro na entrevista desta quarta.

O colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, apurou que aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalham com a hipótese de que Bolsonaro não participará dos debates eleitorais durante a campanha deste ano. Espera-se que Bolsonaro candidato volte a justificar eventuais ausências nos debates com uma orientação médica.

Em entrevista concedida em novembro de 2021 ao jornalista Luís Roberto Lacombe, Bolsonaro disse que até topa participar dos debates em 2022, mas sob a condição de não tratar de sua vida particular. O presidente não quer debater com adversários temas relacionados à família e a amigos.