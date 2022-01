Bolsonaro encontra ex-jogador cuja ONG recebeu R$ 41 mi do governo

No domingo (9/1), o jornal O Estado de S. Paulo revelou que a Organização Não Governamental (ONG) que leva o nome do atleta recebeu R$ 41,6 milhões do governo federal nos últimos dois anos. O Instituto Léo Moura promove treinamento de futebol para crianças e adolescentes.

O valor é o maior repassado pela Secretaria Especial do Esporte do Governo Federal a uma instituição esportiva em 2020 e 2021, mesmo quando se fala de confederações olímpicas, que receberam menos do que a ONG do jogador.

Um exemplo é a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), que recebeu R$ 27,5 milhões, R$ 14 milhões a menos do que destinado para o instituto de Léo Moura.

O encontro do mandatário com o ex-craque do Flamengo e do Grêmio ocorreu no Aeroporto Internacional de Macapá, onde Bolsonaro cumpriu agenda nessa sexta. Registros foram divulgados neste sábado (15/1) pelo Instagram do chefe de gabinete de Bolsonaro, Célio Faria Júnior.