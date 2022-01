Bolsonaro se emociona ao falar de Olavo de Carvalho durante café

O presidente Jair Bolsonaro se emocionou ao falar sobre a morte do escritor Olavo de Carvalho, durante um café da manhã com auxiliares nessa terça-feira (25/1), no Palácio da Alvorada.

Segundo fontes do Palácio do Planalto, Bolsonaro chegou a embargar a voz e a encher os olhos d´água ao comentar sobre a morte de Olavo, considerado como o guru do bolsonarismo.

Estavam no café vários assessores presidenciais e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o qual já foi criticado pelo escritor.

A emoção de Bolsonaro em relação a Olavo veio em meio ao luto do presidente pelo falecimento de sua mãe, Olinda Bolsonaro, na semana passada, aos 94 anos.

A reação do atual chefe do Palácio do Planalto se deu a despeito das críticas ao atual governo e ao próprio presidente da República feitas pelo escritor nas últimas semanas.

Apesar dos ataques, Bolsonaro não só lamentou publicamente a morte do escritor, a quem chamou de “farol para os brasileiros”, como decretou luto oficial de um dia no Brasil.