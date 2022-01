BBB22: Naiara Azevedo teria entrado grávida no confinamento: “Me contou”

A cantora Naiara Azevedo, está em uma passagem polêmica no BBB22. No entanto, antes de ser confinada no reality, ela pregou uma peça em sua mãe. Em suma, a artista inventou que estava grávida, antes de entrar para o confinamento do hotel.

No começo, para dona Iraci, foi uma loucura. O motivo? Bom, a irmã de Naiara a ajudou nessa brincadeirinha. “Quando a Naiara me contou, na véspera do Natal, ela estava com a irmã na nossa casa no Paraná e as duas falaram: ‘Mãe, a Naiara tem uma coisa pra te contar’”, disse.

“Sempre que elas falam isso eu brinco dizendo ‘está grávida?’ (risos) e, dessa vez, elas afirmaram que sim!”, brincou a mãe de Naiara Azevedo.

Por fim, a mãe da cantora afirmou que levou um susto. “Eu levei um susto, mas logo em seguida elas disseram que a gravidez era brincadeira e que, na verdade, a notícia era que a Naiara iria participar do BBB. Fiquei muito feliz por ela, pois sei que é uma excelente oportunidade para ela como artista e pessoa”, comentou.

Naiara Azevedo está sendo amada e odiada na mesma proporção. Seja dentro ou fora do BBB22. Em resumo, tem quem esteja adorando a artista e defendendo, enquanto outros, por conta das polêmicas da cantora, estão caindo matando.

Maria suspeita de Naiara Azevedo

A cantora e atriz Maria, surgiu desconfiada de Naiara Azevedo, após ela fazer almoço para todos. “Já entendeu a estratégia da Naiara, né? Eu já peguei a visão”, alfinetou a atriz. “Minha estratégia é ser eu mesma”, rebateu a cantora, no mesmo minuto.

Além disso, Brunna, Laís, Rodrigo e Bárbara também falaram sobre o assunto. “Ela está comprando todo mundo. Não estamos falando que ela é filha da puta, falsa, está querendo agradar todo mundo. Ela está usando de tática. Ela já comprou 17 pessoas que tem na casa, fazendo comida, agradando a todos.”