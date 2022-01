Bombeiros resgatam homem que ficou preso a ferragens em acidente de carro na BR-364, em Rio Branco

Na noite desta segunda-feira (24), a guarnição do BBS, juntamente com o apoio do salvamento do 1° BPECIF, foram acionadas para atender uma ocorrência de preso em ferragens na BR-364, logo após o posto da PRF.

Ao chegar no local foi dado apoio aos bombeiros que já estavam presentes, juntamente com a equipe médica. O jovem Italo Ribeiro foi o único que saiu lesionado após a colisão do seu veículo Gol, com um caminhão boiadeiro. O acidente não teve vítimas fatais.

No carro estavam presentes mais 4 homens, que voltavam do frigorífico e tiveram apenas escoriações leves. A vítima foi encaminhada ao PS consciente. Após o término do atendimento, as guarnições fizeram a liberação da pista.