Bombeiros retornam neste domingo buscas por desparecidos em Capitólio

A Marinha do Brasil informou que abriu um inquérito para apurar as causas do acidente.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais retornou na manhã deste domingo (9/1) as buscas pelos desaparecidos após a queda de uma paredão de cânion em Capitólio, Minas Gerais. Três pessoas ainda não foram localizadas. As operações foram suspensas durante a noite devido a falta de visibilidade e condições climáticas e retornadas por volta das 5h de hoje.

