Boninho dá spoilers de BBB22: “Quase pronto”

Boninho publicou em seu Instagram um vídeo que aguçou a curiosidade dos BBB maníacos. O diretor do Big Brother Brasil postou poucas imagens de dentro da casa mais vigiada do país e deu spoilers.

“Atenção, preste bem atenção! Está tudo aí! Como prometido, tem número, tem letra, tem spoiler…”

O diretor do programa também compartilhou, durante o vídeo, uma imagem com enigmas sobre a nova edição: “Que tem, tem também Bá. Um país tem. Tem nome repetido. Que tal Ro. Tem que tem duas letras no nome. Tem que vai e vem. Tem mãe. Tem gente misturada”, contou.

A vigésima segunda edição do Big Brother Brasil vai ao ar no próximo 17 de janeiro e será transmitido pela TV Globo e pelo Globoplay.

Leia mais em QUEM.