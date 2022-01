Brasil cria 2,7 milhões de postos de emprego em 2021 mas perde 265 mil vagas formais em dezembro

O Brasil perdeu 265.811 vagas de emprego com carteira assinada no mês de dezembro, mas encerrou 2021 com crescimento, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira (31). Ao todo, foram 1.437.910 admissões e 1.703.721 demissões.

Divulgado pelo Ministério do Trabalho e da Previdência, os dados apontam ainda que o país registrou a geração de 2.730.597 vagas de emprego formal no ano de 2021. O saldo no ano foi de 20.699.802 admissões e 17.969.205 demissões.

O número é o maior saldo positivo registrado para anos fechados de toda a série histórica do Caged, iniciada em 2010.

O número do mês passado foi uma queda em relação ao de novembro, quando o Brasil registrou a criação de 300.182 vagas de emprego formal após uma revisão para baixo. Ele também foi maior que o esperado pelo mercado, que projetava perda de 162 mil vagas.

Em dezembro, o salário médio de admissão foi de R$ 1.793,34. Segundo o Caged, apenas o setor de Comércio teve saldo positivo em dezembro, criando 9.013 postos de emprego formal.

A maior queda foi no setor de Serviços (-104.670), seguido pela Indústria (-92.047), Construção (-52.033) e Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (-26.073).

Leia mais em CNN Brasil.