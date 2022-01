Cachê dos participantes do BBB 22 é vazado e valor pago pela Globo impressiona

A expectativa para a estreia do BBB 22 está a todo vapor na Globo. O programa, vale lembrar, começar no dia 17 de janeiro e repleto de novidade. Tadeu Schimdt, por exemplo, assumirá a vaga de Tiago Leifert. Visto que o contrato do rapaz com a emissora acabou não sendo renovado.

Além disso, Dani Calabresa assumirá os quadros de humor, pois Rafael Portugal não conseguiu chegar a um acordo com a Globo. Por falar no BBB 22, o elenco do programa está completamente fechado pela emissora. Boninho chegou a fechar contrato com todos os participantes.

De acordo com informações do Observatório da TV, o cachê dos participantes será de 5.500 reais mensais durante seis meses para cada participante do BBB 22. O contrato entre a Globo e os novos BBBs será iniciado a partir do dia 11 de janeiro, data marcada para ser divulgado os nomes.

Além do cachê de R$ 33 mil reais (valor bruto), o novo brother/sister vai ganhar um bônus de R$ 1 mil reais por cada ação publicitária executada na atração. Vale lembrar ainda que os famosos e os anônimos que entrarem no confinamento irão assinar o mesmo acordo com a emissora carioca.

Mas, acaba se tornando vantajoso entrar no BBB 22 justamente em função da visibilidade que o programa proporciona. Um dos exemplos mais bem sucedidos é o de Juliette. A beldade entrou na casa com pouco mais de 3 mil seguidores, mas saiu com mais de 25 milhões. Além disso, ela conseguiu aumentar o valor de seu prêmio em várias vezes. Estima-se que ela tenha faturado mais de R$ 45 milhões.