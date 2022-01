Caminhão guincho cai no Rio Juruá na travessia de balsa para Rodrigues Alves

Um caminhão guincho caiu no Rio Juruá na noite desta segunda-feira (3) no momento em que o motorista descia a rampa da balsa do Deracre que faz a travessia entre Rodrigues Alves e a BR-364, em Cruzeiro do Sul.

O guincho transportava um carro no momento do acidente e continua dentro do rio. A balsa, alugada pelo Governo do Acre, faz a travessia diariamente de forma gratuita e por causa do acidente, as viagens foram suspensas e carros fazem fila para atravessar o manancial.

Não há registro de feridos.