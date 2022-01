Equipes do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) apreenderam, na noite dessa sexta-feira (7), dois caminhões que transportavam madeira ilegal. A apreensão foi feita durante uma abordagem de rotina da Operação Hórus em Acrelândia, interior do Acre.

Ao perceber a presença da polícia, os condutores teriam tentado fugir, mas foram presos.

