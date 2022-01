Carreta tomba e distribuidora tem prejuízo de R$ 30 mil em refrigerantes e cervejas em Rio Branco

O tombamento de uma carreta foi registrado no início da tarde deste sábado (29), na rotatória da Estrada do Calafate, na Via Verde, no bairro Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações de um funcionário de uma distribuidora responsável pelo carregamento do veículo, a carreta havia acabado de ser carregada na fábrica da Coca-Cola no bairro Distrito Industrial, quando se preparava para levar os produtos para o município de Tarauacá. Na rotatória, o veículo acabou tombando e a causa do acidente foi o excesso de peso, tendo em vista que além da carga que estava em cima da carreta ainda tinha três pneus de trator sendo levados.

Ainda segundo o funcionário, a carreta transportava uma carga de refrigerantes e cervejas da marca Heineken avaliada na casa dos R$ 100 mil, e pelo menos R$ 30 mil em produtos foram perdidos. No momento do acidente ninguém saiu ferido, houve apenas danos materiais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e isolou a área para os trabalhos de remoção da carga que foi colocada em outra carreta, para a realização da perícia e destombamento da carreta. A carreta em seguida foi removida e a Via Verde totalmente liberada.

Matéria em atualização.

Fotos: