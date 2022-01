Casa pega fogo após ser atingida por raio; veja fotos

De acordo com os militares, os vizinhos contaram que o fogo teve início devido um curto-circuito no quadro de disjuntores elétricos, que teria sido ocasionado por um raio que caiu minutos antes.

“Devido a intervenção dos militares, as residências próximas não foram atingidas e os danos foram somente materiais”, informou o CBMDF em nota. As chamas ficaram limitadas a um único cômodo, o quarto, onde atingiram móveis e eletrodomésticos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) apagou um incêndio nesta terça-feira (25/1), no Riacho Fundo. Segundo a corporação, não houve feridos.

