Casal fica em estado grave após colisão entre carro e moto no interior do Acre

Um casal ainda não identificado ficou em estado grave após uma colisão entre um carro e a motocicleta que eles andavam na manhã deste domingo (16), na Avenida Santos Dumont, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, o casal trafegava em uma motocicleta quando acabou batendo na traseira de uma caminhonete na avenida. Com o impacto, o casal foi arremessado contra o asfalto e ficaram desacordados.

Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar que esteve no local e realizou os atendimentos às vítimas e encaminharam o casal ao Hospital Raimundo Chaar, no município de Brasiléia, em estado de saúde grave. Segundo os médicos do hospital, as vítimas estão em observação e podem ser transferidos para Rio Branco a qualquer momento.

Ainda segundo as testemunhas, o casal foi visto horas antes do acidente consumindo bebida alcoólica.

Policiais do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. A moto foi removida pela polícia.